Dalla Spagna – Barcellona, solo 13 giocatori a disposizione: Setien valuta il giovane Monchu

Un Barcellona incerottato, quello che sfiderà il Napoli fra poco più di 10 giorni. Dalla Spagna lanciano l’allarme per i blaugrana, con Setien che avrebbe gli uomini contati: in porta sono disponibili Ter Stegen e Neto, mentre a difesa l’unico certo di giocare è Piquè, con Umtiti non al meglio. Mediana praticamente già fatta, date le squalifiche di Busquets e Vidal, con Rakitic, De Jong e Sergi Roberto a completare il reparto. Difficile il recupero di Dembelè in extremis.

CANTERANO – Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, però, contro il Napoli e nelle possibili final eight di Lisbona, Setien starebbe pensando al canterano Monchu per sostituire Arthur, ormai della Juventus, e che non giocherà la fase finale della Champions League.