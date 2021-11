Uno degli uomini rigenerati dalla cura Spalletti è senza dubbio Fabian Ruiz, tra i protagonisti del grande inizio di stagione azzurro.

Il calciatore, nonostante ciò, non viene mai convocato in Nazionale ed arriva una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riporta As il centrocampista azzurro avrebbe litigato con Luis Enrique, non si conoscono i motivi ma non verrà più convocato in Nazionale fin quando ci sarà Luis Enrique.