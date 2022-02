Dalla Spagna – Fabian vuole tornare in Liga, il Barca ha provato tre volte a prenderlo

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona ci ha provato tre volte per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è stato nel mirino del club blaugrana tra il 2019 e il 2021, ma il suo prezzo è troppo alto, accompagnato dal persistente rifiuto del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. La prima volta è stata nel 2019, il Barcellona aveva seguito il suo trasferimento in Italia, ma era a Napoli da solo un anno e De Laurentiis aveva chiesto circa 80 milioni di euro per la cessione. L’anno successivo, il club blaugrana ci ha riprovato, ma Ramón Planes, allora responsabile del dipartimento sportivo, incontrò di nuovo lo stesso muro e con esigenze economiche insormontabili. L’ultima volta è stata con Koeman in panchina, nonostante non fosse una priorità per lui. La risposta è sempre la stessa: De Laurentiis chiedeva tra i 50 ei 60 milioni di euro. Secondo il quotidiano spagnolo, il desiderio di Fabian Ruiz è quello di tornare a casa e i suoi agenti sanno che avrebbe un posto al Barcellona, all’Atletico e al Real Madrid.