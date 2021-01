Dalla Spagna – Il Liverpool su Milinkovic Savic: Lotito vuole 70 milioni

Secondo ‘Don Balon’, l’obiettivo di gennaio del Liverpool sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio da tempo nei sogni di Juventus e Inter. Il serbo è ormai un simbolo dei biancocelesti, ma secondo il portale spagnolo vedrebbe di buon occhio il salto in un top club europeo che lotta per vincere tutto e sarebbe pronto a dire sì.

Inoltre, la Lazio ha risentito della pandemia e una cessione del genere sarebbe ossigeno: Lotito sarebbe disposto a lasciarlo andare per 70 milioni di euro. In questo modo Klopp schiererebbe Milinkovic-Savic insieme a Thiago Alcantara e Fabinho, facendoli alternare col capitano Jordan Henderson e tagliando gente come Milner, Keita, Wijnaldum e Chamberlain. Il Liverpool punta il mirino in Serie A, Juve e Inter sono avvisate.

