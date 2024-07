Dalla Spagna – Il Napoli è una delle destinazioni preferite di Mario Hermoso

Raffaele R. Riverso, corrispondente dalla Spagna per Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Bordocampo – Il Tempo’, in onda su Radio Capri: “Secondo me, la scelta più interessante per Hermoso è sicuramente il Napoli. Una volta deciso di non rinnovare con l’Atletico, il Napoli è una delle destinazioni che preferisce. Lui è un centrale mancino, una rarità sul mercato, e in fase di uscita di palla al piede offre la possibilità di giocare su entrambi i lati. Si tratta di un giocatore assolutamente compatibile con il modulo di Conte. Oltre ad essere un buon marcatore, è anche un buon propositore e ha un buon feeling con il gol, con un approccio molto moderno. Penso che sarà un ottimo acquisto per chi riuscirà a portarlo a termine, considerando che è anche un parametro zero”.