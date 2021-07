Dalla Spagna – Il Napoli sonda Alex Moreno: le richieste del Betis

Una voce che rimbalza dalla Spagna, che vedrebbe il Napoli fare di nuovo affari con il Betis Siviglia. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, dopo Fabian Ruiz, la dirigenza azzurra avrebbe chiesto informazioni per Alex Moreno, terzino sinistro degli spagnoli. Nessuna offerta per ora, in quanto la società spagnola chiederebbe una cifra intorno ai 7 milioni di euro, sul terzino è da registrare l’interesse del Galatasaray che avrebbe offerto 2 milioni per un prestito oneroso con diritto di riscatto.