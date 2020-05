Dalla Spagna – James Rodriguez spinge per andare all’Atletico Madrid: ma il Newcastle vuole inserirsi

James Rodriguez vuole solo l’Atletico Madrid. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, secondo cui il fantasista colombiano del Real Madrid starebbe spingendo per trasferirsi ai Colchoneros: infatti, con ogni probabilità James lascerà la Casa Blanca in estate, ma non vorrebbe lasciare anche la città di Madrid. Gli unici ostacoli all’operazione sono le alte richieste delle Merengues – che faranno di tutto per non cedere il calciatore ai loro concittadini – e lo stipendio dell’ex-Bayern, molto cospicuo per le classe dei Rojiblancos. Un’altra opzione emersa nelle ultime settimane è quella del Newcastle: infatti, la nuova proprietà saudita dei Mapgies è pronta a grossi investimenti per portare i club a competere con le grandi del campionato.

Fonte: Alfredopedullà.com