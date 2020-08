Dalla Spagna: ”La Juve cerca di accellerare la trattativa per Milik. Gattuso gradisce Bernardeschi”

Il giocatore ha già concordato il suo stipendio e le condizioni del suo contratto, in attesa che il Napoli confermi l’affare. Per la Juventus aspetta che il Napoli accetti di includere Bernardeschi nell’operazione, non solo per ridurre i 40 milioni di euro dal prezzo dell’attaccante, .

De Laurentiis stringe per incassare soldi , ma Gattuso non vedrebbe niente di male a Bernardeschi che darebbe nuove possibilità in attacco.

Sembra che tutto si risolverà nelle settimane, ma dalla Juventus si sta cercando di accelerare la questione per confermare finalmente, a distanza di mesi, l’arrivo del “nove” prescelto.

fonte: todofichajes.com