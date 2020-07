Dalla Spagna: ”L’affare Osimhen si complica: il Napoli sfida il Milan per Jovic, primi contatti”

Va bene l’ottimismo, che da Napoli continua a filtrare nonostante tutto, ma lasciare che gli eventi accadano senza muovere un dito no. Con l’affare Osimhen improvvisamente arenato causa cambio di agente del giocatore, Aurelio de Laurentiis prende le dovute precauzioni e, scrivono in Spagna, muove i primi passi con il Real per Luka Jovic, gioellino in esubero in quel di Madrid e obiettivo di mercato, in Italia, anche del nuovo, eventuale, Milan di Rangnick. Ma andiamo con ordine: il Napoli ha da tempo un accordo con il Lille per il giovane e talentuoso attaccante nigeriano il quale, però, dopo aver fatto tappa nel capoluogo campano ed essersi promesso agli azzurri, ha preso ad alzare l’asticella e, cambiato come detto procuratore, ha aumentato fino a 5 milioni la richiesta di ingaggio (l’offerta è di 3.5, il Liverpool ne offre 7). Non solo, D’Avila, che ne cura gli interessi avrebbe chiesto a Giuntoli una commissione da 4 milioni da aggiungere alla già onerosissima spesa messa in preventivo dal Napoli (60 milioni per il cartellino, più appunto ingaggio e commissione, ndr). Abbastanza per far perdere la pazienza a un osso duro come de Laurentiis che, infatti, ha fatto velatamente sapere di non essere disposto ad andare oltre la prossima settimana per definire l’affare. Una fretta che mal si concilia con quella di D’Avila che, al contrario, finita la Premier si aspetta un rilancio da parte di Liverpool o United, le due squadre dichiaratamente interessate a Osimhen.

Di qui il confronto tra la dirigenza azzurra e Ramadani alla ricerca di nuove soluzioni. E il sondaggio, appunto, per Luka Jovic. Sull’attaccante dei merengues va aperta una parentesi. Jovic, molto amico di Rebic (stesso agente, Ramadani appunto), aspetta l’arrivo di Rangnick sulla panchina rossonera per forzare la mano con il Real. Il Milan, però, non è andato fin qui oltre alla richiesta di un prestito biennale con obbligo di riscatto, offerta che, anche per questioni di bilancio, a Madrid tendono a non gradire. Insomma, il Real ascolterebbe volentieri nuovi acquirenti e il Napoli, che lascerà partire Milik, potrebbe essere l’interlocutore giusto per chiudere immediatamente a titolo definitivo. Siamo ancora ai primi contatti, ma la settimana, sull’asse Italia-Francia-Spagna si preannuncia caldissima.

Fonte: Sport Mediaset