Dalla Spagna – Lozano può partire in estate, piace al Siviglia: ecco le cifre

Secondo il portale spagnolo Fichajes, l’attaccante azzurro Hirvong Lozano potrebe partire in estate, il Napoli sarebbe disposto ad accettare eventuali offerte per rientrare – almeno in parte – dell’investimento fatto nel 2019 (40 milioni di euro) e per programmare al meglio il futuro. Per il Chucky potrebbe profilarsi un’avventura nella Liga, dove il Siviglia sarebbe interessato. Per la sua cessione, il Napoli vorrebbe ottenere almeno 30 milioni di euro: una cifra importante e che consentirebbe al club azzurro di rinforzare altre zone del campo.