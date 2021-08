Il PSG potrebbe salutare presto Kylian Mbappe, nonostante l’arrivo di Mess e le speranze di vincere la Champions League in questa stagione. Secondo quanto riporta Il Chiringuito, il francese vorrebbe passare gia in questa estate al Real Madrid, senza aspettare una stagione per andare a parametro zero in Spagna. In settimana, ci potrebbe essere un incontro fra il giocatore e la dirigenza per discutere di questo.