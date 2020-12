Non una bella stagione per il Real Madrid, che rischia addirittura di non qualificarsi alla fase successiva della Champions League dopo la sconfitta contro lo Shaktar Donetsk. Secondo quanto riporta AS, Zinedine Zidane è sulla graticola e potrebbe presto lasciare la capitale spagnola: le merengues avrebbero già individuato in Mauricio Pochettino il sostituto ideale per cercare di limitare i danni in quella che sembra una stagione maledetta.