Fernando Llorente è il primo nome sulla lista per l’attacco della Real Sociedad, lo riporta il giornale spagnolo La Razon. Il centravanti spagnolo andrebbe ad impreziosire una campagna acquisti di alto livello (David Silva ufficiale e Javi Martinez in arrivo). La società basca è in trattativa col Napoli per liberarlo a zero ed è in contatto col fratello-agente Jesus.