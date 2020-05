Dalla Spagna – Tottenham in pole per Rakitic: superata la concorrenza di Inter e Napoli

L’Inter non molla Ivan Rakitic, centrocampista in uscita dal Barcellona. Come riporta l’edizione odierna di Mundo Deportivo, i nerazzurri dovranno però vedersela con la concorrenza agguerrita del Tottenham, in pole position in questo momento davanti anche a Juventus, Napoli, Siviglia e Atletico Madrid. Anche per questo – spiega il quotidiano catalano – mister Conte avrebbe indicato alla sua dirigenza una netta preferenza nei confronti del suo ex giocatore Arturo Vidal rispetto all’ex Siviglia per rinforzare la mediana.

Fonte: Tuttomercatoweb.com