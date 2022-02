Dalla Spagna – Xavi dà un giorno di riposo, ma in nove si presentano lo stesso all’allenamento

Secondo quanto riportato da Sport, nonostante Xavi, allenatore del Barcellona, abbia concesso alla squadra un giorno di riposo dopo la sedura di scarico di ieri, questa mattina nove giocatori si sono presentati alla Ciutat Esportiva Joan Gamper per una sessione di allenamento: Eric Garcia, Ferran Torres, Busquets, Dani Alves, Luuk De Jong, Araujo, Sergi Roberto, Memphis Depay e Lenglet. Gli ultimi tre sono infortunati ed hanno svolto lavoro personalizzato. Dani Alves invece si è allenato nonostante non possa partecipare alla sfida con il Napoli in programma giovedì prossimo, visto che non è nella lista UEFA.