Dall’Argentina – Messi flop al PSG, in estate potrebbe già lasciare il club francese

Primi dubbi sul futuro di Lionel Messi al Paris Saint-Germain. In Argentina, infatti, si chiedono se la Pulga proseguirà in Francia anche la prossima stagione dopo una prima annata fin qui negativa, con l’obiettivo Champions sfumato, lo status di stella della squadra praticamente perso in favore di Mbappé, pochissimi gol (7 in 25 partite) e un ambientamento che non sembra dei migliori. Secondo quanto riporta il Clarin, dunque, si tratta della più grande delusione della sua carriera. Del resto la sfida di Messi era arrivare al Paris Saint-Germain per condurlo per la prima volta alla vittoria della Champions. Obiettivo fallito, come il calcio di rigore nella partita d’andata. E beffa delle beffe, la rimonta subita contro il rivale di sempre, il Real Madrid.