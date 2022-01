Christian Eriksen sembra molto vicino al ritorno in campo, dopo la brutta esperienza avuta a Euro 2020. Secondo quanto riferito da ‘The Athletic’, la sua prossima squadra potrebbe essere il Brentford. Il trequartista danese avrebbe quasi raggiunto un accordo fino a fine stagione, con opzione per un altro anno. Tornerà in Premier dove ha già giocato per circa 7 anni con la maglia del Tottenham.