Dall’Inghilterra, Eriksen vuole lasciare subito il Tottenham: Inter in pole

Secondo quando riportano più fonti in Inghilterra – tra tutte il Daily Express – Christian Eriksen avrebbe fatto sapere al Tottenham di non voler aspettare giugno per trasferirsi altrove e l’Inter sarebbe in pole visto che il Manchester United intende trattare il suo cartellino eventualmente solo a parametro zero. Il giocatore ha deciso di lasciare gli Spurs subito, spiazzando Mourinho e i compagni, con i nerazzurri che dunque potrebbero approfittarne acquistando uno dei migliori talenti visti in Premier negli ultimi anni.