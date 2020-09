Dall’Inghilterra – Everton, visite mediche in corso per James Rodriguez

James Rodriguez sarà un nuovo giocatore dell’Everton, al Real Madrid 22 milioni di sterline. Qui ritroverà Ancelotti per la terza volta in carriera (Real Madrid 2014, Bayern Monaco 2017). Il fantasista colombiano è stato fortemente richiesto dal mister italiano, il quale vuole costruire una rosa valida per la prossima Premier League. Dopo annate buie James proverà a rimettersi in gioco, grazie alla fiducia dell’ex allenatore del Napoli. Sono dunque in corso le visite mediche per lui. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità.