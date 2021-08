Dall’Inghilterra – James, addio all’Everton: c’è il Milan

Un flop vero e proprio, quello di James Rodriguez con la maglia dell’Everton. Voluto la scorsa stagione da Carlo Ancelotti per rinforzare l’attacco, non ha reso come ci si aspettava. Ora, secondo quanto riporta il Daily Mail, il colombiano non fa parte dei piani di Rafa Benitez, nuovo tecnico dei Toffees, e potrebbe partire già in questa finestra estiva di calciomercato: su di lui ci sarebbe forte l’interesse del Milan, che deve sostituire Chalanoglu dopo il suo trasferimento, a parametro zero, all’Inter.