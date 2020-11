Dall’Inghilterra – Liverpool, emergenza difesa: Koulibaly nel mirino

Il Liverpool di Jurgen Klopp è ufficialmente in emergenza difensiva. Dopo il gravissimo infortunio al crociato di Van Dijk, adesso anche Joe Gomez rimarrà fuori per svariati mesi. Il solo Matip come titolare di ruolo e gli under-21 non bastano per difendere la porta di Alisson. Come riporta il Daily Mirror, i Reds interverranno sul mercato di gennaio: Kabak dello Schalke 04, Upamecano del Lipsia e Koulibaly i preferiti di Klopp. Tre nomi già trattati in estate, con trattative già aperte ed ancor più calde.