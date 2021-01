Dall’Inghilterra – Liverpool, idea Maksimovic per sopperire alle assenze in difesa

Il Liverpool è in seria emergenza in difesa. Gli infortuni di Van Dijk e Gomez stanno infatti mettendo in difficoltà Jurgen Klopp. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Nikola Maksimovic è un nome papabile per il mercato di riparazione dei Reds. Il difensore serbo è in scadenza di contratto, e al momento non c’è alcuna possibilità di rinnovo. Il centrale azzurro non ha mai trovato lo spazio che desiderava, motivo per il quale il Napoli lo cederebbe volentieri per una cifra intorno ai 6,5 mln di euro.