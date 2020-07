Dall’Inghilterra – Manchester City pronto a offrire 80 milioni per Koulibaly

Secondo quanto riportato dal Mirror, tabloid inglese, il Manchester City sarebbe pronto a fiondarsi su Kalidou Koulibaly del Napoli. Il difensore senegalese, infatti, resta un grande obiettivo di calciomercato per quanto riguarda i club inglesi e, in particolare, per quanto concerne la squadra di Pep Guardiola. Il tecnico avrebeb infatti a disposizione oltre 165 milioni di euro da poter spendere sul mercato.

Uno degli obiettivi sarebbe, appunto, Koulibaly. Il City avrebbe intenzione di rinforzarsi in difesa proprio attraverso l’acquisto del senegalese e l’offerta pensata per strapparlo al Napoli sarebbe di almeno 80 milioni di euro. Oltre al centrale di difesa, Guardiola avrebbe chiesto anche di prendere un terzino mancino e un’ala offensiva in grado di sostituire Leroy Sané, recentemente acquistato dal Bayern Monaco.