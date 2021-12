Dall’Inghilterra – Mancini al Manchester United in estate con una “wild card”

Il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, potrebbe diventare il prossimo allenatore del Manchester United. Lo rivela Sky Sport UK, che spiega come il tecnico di Jesi potrebbe arrivare in estate grazie a una “wild card”. Si tratta di una soluzione che gli permetterebbe di rimanere allenatore dell’Italia e allo stesso tempo prendere la guida della squadra inglese. Un modo per consentirgli di guidare la nazionale ai Mondiali del 2022 in caso di qualificazione. Sempre secondo Sky Sport, se l’Italia non dovesse qualificarsi per il Qatar, il contratto di Mancini con la federazione potrebbe essere risolto in anticipo: a questo punto il tecnico sarebbe libero di firmare per lo United a fine stagione.