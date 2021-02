Dall’Inghilterra – Napoli, il nuovo sponsor potrebbe essere Castore: cifre e dettagli

Kappa potrebbe non essere più lo sponsor tecnico del Napoli. Il club partenopeo, secondo quanto riferito da ‘SportsPro‘, è finito nel mirino dell’azienda britannica Castore, che punta anche sulla Lazio. Tuttavia, secondo il portale, l’azienda chiuderà soltanto un solo accordo tra le due squadra, sbarcando in Serie A per la prima volta. Castore era interessata anche alla Roma, prima che ufficializzasse l’accordo con New Balance. Si tratta di un’azienda giovane, nata nel 2016 dall’idea di due fratelli, ex atleti, Tom e Phil Behaon.

Castore svolge il proprio lavoro quasi esclusivamente online: ci sono infatti solo due negozi fisici in Inghilterra, uno a Liverpool -sede dell’azienda- e uno a Londra, nel quartiere di Chelsea. Il suo ingresso nel mondo del calcio è stato siglato dall’accordo coi Rangers Glasgow, per 25 milioni di sterline in cinque anni. Dovrebbe diventare anche sponsor del Wolverhampton dalla prossima stagione. Il Napoli ricaverebbe 4 milioni di euro l’anno da quest’accordo.