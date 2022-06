Dall’Inghilterra – Su Osimhen spunta anche il Tottenham di Conte

Secondo quanto riportato dal The Sun, dall’Inghilterra qualcosa si muove per Victor Osimhen. Il tabloid, riportando le parole del giornalista Vincenzo Amuso a Calciomercato.it, rivela che anche il Tottenham coi soldi della Champions può iscriversi alla corsa per l’attaccante del Napoli che Aurelio De Laurentiis valuta 100 milioni di euro. Al momento l’unica offerta ricevura, e respinta, è quella dell’Arsenal di 51 milioni di sterline. I Gunners potrebbero riprovarci e anche il Tottenham valuta l’affondo.

Le dichiarazioni del giornalista Vincenzo Amuso a Calciomercato.it: “Conte grazie al piazzamento Champions ha ottenuto grandi garanzie sul mercato, quindi ci si possono aspettare davvero grandi cose dal Tottenham. Tra i nomi accostati c’è anche Osimhen del Napoli, non è l’unico club il Tottenham che si è interessato. L’Arsenal avrebbe già presentato un’offerta da 60 milioni di euro respinta da De Laurentiis. Anche lo United ha già annunciato una mezza rivoluzione, se Osimhen rientrerà nei suoi piani dipenderà anche dalla compatibilità con Cristiano Ronaldo. Raffronto con Abraham? L’inglese ha fatto una prima stagione positiva al Chelsea, l’anno dopo non ha mai visto il campo, quest’anno ha fatto bene. Lui, come Osimhen è un giocatore giovane ed entrambi sono in rampa di lancio, è difficile fare paragoni, specialmente quando sono cosi giovani. Sono tutte squadre, compreso il Newcastle, che possono accontentare le richieste del Napoli e mi sembra che il ragazzo sia anche disposto a partire”.