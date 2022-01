Dall’Olanda – Ajax, Tagliafico vuole cambiare aria: su di lui Napoli e Marsiglia

Secondo quanto riportato dal portale olandese AD, Nicolas Tagliafico vuole lasciare l’Ajax in questa sessione di mercato. Sul calciatore argentino ci sono Napoli e Olympique Marsiglia e in queste ore il suo agente sbarcherà ad Amsterdam per incontrare i vertici del club per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. Difficilmente l’Ajax vorrà cedere il giocatore in prestito, soprattutto con una partecipazione sull’ingaggio. Tagliafico vuole partire per ritrovare spazio anche in vista del Mondiale.