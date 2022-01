Dall’Olanda – Tagliafico, l’agente conferma l’interesse del Napoli: l’Ajax esclude il prestito

Il Napoli insiste per Nicolas Tagliafico, terzino sinistro 29enne dell’Ajax. Il portale olandese ‘Nos’, a tal proposito, ha contattato l’agente del calciatore argentino, Ricardo Schlieper, che avrebbe confermato quanto si racconta da giorni: il giocatore sa della corte del Napoli ma al momento l’Ajax non apre al prestito e chiede o la cessione a titolo definitivo oppure l’inserimento dell’obbligo di riscatto. La società di De Laurentiis punta invece al prestito secco o in alternativa con diritto di riscatto a fine stagione. La trattativa, dunque, proseguirà nei prossimi giorni con il calciatore che attende novità in merito al suo futuro.