D’Ambrosio, l’entourage: “Sicuramente gli piacerebbe lavorare con Spalletti “

Bruno Cirillo, ex difensore e attuale collaboratore dell’entourage di Danilo D’Ambrosio, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da : “Io mi trovo all’estero per lavoro e rientro la prossima settimana. Sono in Grecia. Non so nulla sul futuro di D’Ambrosio. Sicuramente gli piacerebbe lavorare con Spalletti. Si è trovato bene, ha lavorato bene, ma non so nulla al momento. Faccio un grande in bocca al lupo a Spalletti per questa nuova avventura con il Napoli. Koulibaly? Spero che non lasci Napoli perché è uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. E’ stata una grossa botta non andare in Champions e questo può cambiare tante cose in quanto a pianificazione. Sappiamo tutti quali sono le sue qualità e potrebbe giocare in qualsiasi grande squadra. Si siederà con la società e parleranno del futuro. Politano? Matteo è un grande giocatore. Mi piace tanto. Ha fatto bene quest’anno. Le scelte della Nazionale le fa Mancini ed ho massimo rispetto per lui”.