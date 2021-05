Damiani: “Il migliore della stagione del Napoli è stato Gattuso”

“Mi sono sempre battuto per Gattuso, manca una partita e se dovesse vincerla arriverebbe in Champions. In un ambiente difficile come Napoli non è semplice, ha fatto un lavoro straordinario, migliorando anche dei calciatori – queste le parole di Oscar Damiani, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Milan ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Rino ha meritato la conferma sul campo. Dall’altra parte, la società ha effettuato investimenti importanti. Non so cosa sia successo fra la dirigenza e Gattuso, ma lo hanno giudicato troppo frettolosamente. Inoltre, lo spogliatoio era con l’allenatore, altrimenti non sarebbero arrivati certi risultati. Se dovessi paragonare l’esperienza di Rino al Napoli ad un artista, direi Jean Michel Basquiat.