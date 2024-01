Damiani: “Politano? Perderlo sarebbe molto grave, Samardzic mi piace”

Oscar Damiani, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “Il Napoli è stato fantastico nei primi sei mesi del 2023, nei secondi molto deludente. Certo è un’annata non positiva, ora dovrà fare una bella rimonta, ci sono tante partite e tanti punti, il fatto però è che il Napoli deve crescere, nei singoli e nel collettivo. Non sarà facile, ci sono gravi problemi e lo dimostra il rendimento della squadra nelle ultime gare. L’offerta araba per Politano? Devo dire che il ragazzo forse è stato il miglior giocatore del Napoli del girone d’andata, perderlo sarebbe molto grave anche per sostituirlo, certo non è più un ragazzino, certi contratti fanno gola e mi auguro che resti a Napoli. Le strade sono due: o allunga il contratto o potrebbe anche essere ceduto all’Al Shabab. Le grandi risorse dei paesi arabi fanno gola a tutti. Mazzocchi? Sicuramente è una buona alternativa, può essere utile durante la stagione. Samardzic, invece, mi piace molto, ha fisicità, se dovesse arrivare migliorerebbe sicuramente il tasso tecnico del Napoli, che certamente avrebbe potuto risolvere la situazione dei rinnovi molto prima. Non è stato fatto, la squadra resta comunque forte e verrà rinforzata, mi auguro che tutto il gruppo di lavoro quest’estate faccia bene e non ripeta certi errori”.