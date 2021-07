Damiani: “Sono d’accordo con Spalletti, Bakayoko potrebbe aiutare il Napoli”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’agente Oscar Damiani: “Osimhen è un giocatore atipico, ha fisicità nella corsa e nei movimenti ma tecnicamente deve ancora migliorare. Nello smarcarsi ancora fatica, deve fare ancora dei passi in avanti. Ha delle qualità ma ancora non le esprime al meglio. Alle volte si perde un po’, pur essendo molto alto di testa non è così bravo. Deve avere più continuità nell’arco della partita e deve essere valutato nell’arco della stagione, potrebbe essere uno che può sfondare facendo 20 gol, ma potrebbe farne anche soli 5.

Basic? E’ un buon giocatore, ma se davvero ha raggiunto l’accordo con due società mi fa pensare male, non è una cosa tanto corretta. Ha qualità, può fare bene ma non me la sento di dare giudizi definitivi.

Bakayoko? Atleticamente il centrocampo del Napoli è di piccoli e un giocatore della sua statura può essere molto utile. Sono d’accordo con Spalletti, potrebbe fare bene e aiutare la squadra. E’ sicuramente un po’ troppo statico, ma essendo diverso a tutti quelli che ha il Napoli potrebbe fare comodo”.