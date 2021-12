D’Amico su Insigne: “L’ipotesi MLS è seria ma le cifre che girano sono solo illazioni”

Ai microfoni di radio Punto nuovo è intervenuto Andrea D’Amico, agente intermediario che trattò anche il passaggio di Giovinco ai Toronto. Ecco le sue parole:

“Tutte le indiscrezioni creano suggestioni. Il mercato vive un momento soporifero. Difficile commentare il discorso Insigne perché ad oggi sembra un depistaggio per strappare il miglior contratto dal Napoli. Quasi 15 milioni a stagione a Insigne? È una cosa impossibile, secondo me è solo un’illazione.

Un conto è commentare un affare fatto, un altro esprimere giudizi su qualcosa che non ha nulla di concreto. L’ipotesi MLS è da considerare in maniera seria perché ritengo sia un campionato che diventerà sempre più importante ed è ricco di contenuti. Le scelte calcistiche non si basano più sui confini. Prima eravamo abituati agli italiani che andando all’estero non riuscivano a sfondare in Italia, mentre oggi ci sono le varie Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid, ecc. che prendono i migliori. Ciò che conta per un giocatore è il posizionamento, il contratto, la prospettiva di vita. Nel 2026 ci saranno i Mondiali in America, in Canada, un motivo ci sarà. A livello di strutture sono messi molto meglio di noi, che a volte siamo troppo autocelebrativi.