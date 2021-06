Danimarca-Finlandia, malore per Eriksen: match sospeso

Nel corso del primo tempo di Danimarca-Finlandia, intorno al 42′, Christian Eriksen si è accasciato al suolo. Il giocatore è rimasto privo di conoscenza, immediati sono stati i soccorsi dello staff medico della nazionale danese. Il trequartista dell’Inter è stato messo in posizione di ‘sicurezza’, in modo tale che non ingoiasse la lingua. Eriksen ha ricevuto prima un massaggio cardiaco e poi lo staff ha utilizzato il defibrillatore. La partita è stata chiaramente fermata dall’arbitro. Il giocatore è rimasto a terra per parecchi minuti prima di uscire dal campo, scortato dai medici e dalla sua squadra. Si attende con ansia il responso sulle sue condizioni. L’UEFA ha ufficialmente sospeso la partita.