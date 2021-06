Danimarca, il ct Hjulmand: “Ciò che è successo a Eriksen ci ha messo le ali”

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

“Quando Christian Eriksen è collassato in campo, per noi è cambiato tutto. O almeno per me: ci siamo trovati in una situazione totalmente diversa. Sono grato per tutto il sostegno che abbiamo ricevuto, in quel momento ne avevamo proprio bisogno. Ci servivano sostegno e amore, e tutto questo ci ha messo le ali. Ammiro molto i miei ragazzi, sono dei guerrieri. Tutti stanno dando il massimo e questa è una cosa che ammiro molto. È fantastico ritrovarci ai quarti di finale“.