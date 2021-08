Danimarca, Kjaer torna sul caso Eriksen: “Sono rimasto lucido, ma non chiamatemi eroe”

Ai microfoni del Corriere della Sera il difensore Simon Kjaer ha raccontato nuovamente cosa è successo in quel particolare Danimarca-Finlandia ed in quella situazione con Eriksen:

“Non sono un eroe, quel momento farà parte di me per sempre. Ho fatto solo quello che dovevo fare, senza pensarci, come avrebbe fatto chiunque altro. Era un giorno storico per tutti noi danesi, la prima partenza dell’Europeo, in casa nostra. Ho avuto la prontezza di restare lucido, come tutti i miei compagni. L’unica cosa che conta è che Christian ora stia bene. Mi ha guidato l’istinto”.