Date, orari e possibili avversarie dell’Italia ai playoff di Qatar 2022: oggi il sorteggio

Alle ore 17:00, in diretta su Rai 2, ci sarà il sorteggio che decreterà l’avversaria dell’Italia ai playoff per i Mondiali di Qatar 2022. I playoff consisteranno in semifinale e finale, entrambe in partita secca. Gli azzurri giocheranno la semifinale in casa e, in caso di vittoria, affronteranno la finale -probabilmente una testa di serie- in sede da definire tramite sorteggio. Per motivi politici, Russia e Ucraina finiranno in due gruppi differenti.

Turchia, Polonia, Macedonia del Nord, Ucraina, Austria, Repubblica Ceca. Una di queste sarà la prima avversaria dell’Italia. In caso di approdo in finale, potrebbe esserci una tra: Portogallo, Svezia, Russia, Scozia e Galles. Insomma, oggi a Zurigo si deciderà il destino dell’Italia.