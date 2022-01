D’Aversa: “Andiamo a Napoli per fare risultato”

Alla vigilia della sfida contro il Napoli in campionato, il tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate dal club blucerchiato: “Non ci dobbiamo far abbattere dalle difficoltà e dalle assenze. Mancherà Candreva ma dobbiamo andare oltre, contro una squadra che ha fatto bene a Torino con la Juventus nonostante le defezioni. Dobbiamo trasformare le difficoltà in energie positive. Quando si preparano partite ravvicinate bisogna aspettare sempre l’ultimo prima di decidere la formazione. Sono più preparazioni via video, che dobbiamo essere bravi a portare poi in campo. Ci dobbiamo adattare. Avremo solo 5 difensori ma non dobbiamo piangerci addosso: volgiamo fare un risultato positivo, avremo certamente undici giocatori che possono fare bene. Eravamo stati bravi a uscire dalla burrasca, ora non ci sono gerarchie, ci siamo fatti sfuggire un matchball importante contro il Cagliari e adesso dobbiamo riprenderci qualcosa contro il Napoli”.

Come sta Rincon?

“Ci ho parlato stamattina e mi ha dato la sua disponibilità anche a partire dall’inizio ma dobbiamo fare delle valutazioni e vedere come stanno gli altri. Mettere in campo un giocatore con un solo allenamento non è l’ideale ma nell’emergenza potrebbe essere un’opzione”.

Pensa al mercato?

“Avere il mercato aperto durante le partite non è bello e crea difficoltà nella preparazione. I giocatori non sono sempre concentrati sulla partita della domenica. Oltre a questo c’è l’emergenza Covid: bisogna cercare di tracciare una linea comune. Non vorrei esprimermi ma dico che ci vuole uniformità, altrimenti si rischia di falsare il campionato”.