Dawidowicz: “Il Napoli ha fatto tre tiri in porta, noi due”

Il difensore del Verona Pawel Dawidowicz ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Verona. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sapevamo i valori del Napoli, siamo arrivati qui per fare punti ma non ci siamo riusciti. Loro hanno tirato tre volte, mentre noi due. Ci dobbiamo sempre credere. Abbiamo dimostrato ogni anno di reagire bene al calciomercato, ovvero ai tanti cambiamenti in squadra. Chi arriva deve capire cosa significa giocare per l’Hellas. Dobbiamo lottare insieme per raggiungere la salvezza. Perché tanti gol quest’anno? Ogni anno abbiamo un momento buio di uno-due mesi. Difesa un po’ balla, ma tutti hanno capito che devono dare una mano alla difesa: così come fa il Napoli. Lukaku? Sapevamo che il Napoli gioca cosi: differenza è quando giocano da cinque metri è difficile marcarlo, mentre 20-30 metri cambia tutto. Cambio di proprietà? Anche l’anno scorso si parlava di questo, ma per noi non cambia nulla”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise