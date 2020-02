DAZN, Borghi: “Il Barcellona vive una grave crisi istituzionale ma fa ancora tanta paura”

Il giornalista e telecronista di DAZN ed esperto di Liga Stefano Borghi ha parlato del momento del Barcellona sul suo canale Youtube:

“Il Barcellona sta facendo dei risultati, ma mostra crepe in campo e soprattutto fuori. Si vive una crisi istituzionale grave con uno scollamento tra squadra e dirigenza ed il campo non può che risentirne. In linea generale, Bartomeu s’è inimicato tutto il mondo Barça e con la squadra ci sono problematiche da mesi, già dall’estate i leader non si sono espressi positivamente sul progetto, poi c’è stato l’esonero di Valverde e la squadra non era d’accordo, ma Abidal ha dato la colpa ai giocatori per l’esonero. Messi ha risposto, Abidal è stato scaricato anche come gestione sportiva per l’ultimo acquisto, un 9 alternativo a Suarez infortunato che manca da tempo, già dall’arrivo di Boateng. E’ arrivato un attaccante operaio da 18mln, Braithwaite, che comunque in Champions non può giocare, a dimostrazione che mancano idee e programmazione vista la recente cessione di diversi canterani interessanti. In attacco c’è solo Messi, Griezmann e Ansu Fati, il più giovane a segnare in Champions. Il Barcellona fa meno paura di qualche tempo fa, ma comunque fa paura. Il Napoli in Champions s’è espresso su alti livelli, per ora la giornata di serie A ci ha detto che il Napoli torna in zona Europa”