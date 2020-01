Dazn, Borghi: “Il Napoli deve vincere per forza contro la Fiorentina, mi aspetto Demme titolare”

Stefano Borghi, giornalista DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”:

“La partita con la Fiorentina è fondamentale sia per gli azzurri che per i viola. Mi ricordo la prima partita, quella di andata, sono cambiate molte cose. Il Napoli deve vincere per forza, così come la Fiorentina. Sarà molto tesa la gara. Io credo che Demme giocherà come vertice basso mentre Lobotka può fare la mezzala, anche se si tratta di un giocatore di costruzione. Non so se saranno uno l’alternativa dell’altro o giocheranno insieme. Sono due profili differenti che ampliano le possibilità di scelta di Gattuso a centrocampo. Con la Fiorentina farei giocare Demme titolare, mi aspetto invece meno modifiche sulle mezze ali, perché Allan è irrinunciabile e Zielinski è in forma, sta giocando bene”.