DAZN, Budel: “Napoli sfortunato ad affrontare l’Atalanta proprio adesso”

Alessandro Budel, ex calciatore e oggi opinionista DAZN, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Le candidate che si giocano lo scudetto? Finora il Napoli ha dimostrato qualcosa in più, anche il Milan sta facendo un campionato molto sopra le aspettative. L’Inter è tornata prepotentemente in corsa. Sono più o meno tutte lì. Ovviamente i due punti persi col Sassuolo sono un passo falso per il Napoli, sono quelle partite che devi cercare di vincere a tutti i costi.

Lobotka? Ho seguito da vicino l’Europa League e in coppa, dove è subentrato spesso, a me è sempre piaciuto. Poi quest’anno aveva due giocatori importanti davanti a sé, come Fabian e Anguissa, e non era facile. Ora sta dimostrando tutto il suo valore in un ruolo da titolare.

Il modulo dell’Atalanta può mettere in difficoltà il Napoli? E’ una squadra che nasconde molte insidie, in questo momento della stagione devi stare alla larga dalla squadra di Gasperini. E’ difficile da giocare, tutti raddoppiano e ti vengono a pressare in tutte le zone del campo. Il Napoli è stato proprio sfortunato a dovere affrontarli proprio in questo momento.

Zielinski? Ha sempre dimostrato tutte le sue qualità e in questo momento sta dando il suo apporto anche a livello di gol. Si adatta benissimo al modulo di Spalletti ed è un giocatore moderno. Riesce a fare la fase difensiva, ad essere appoggio alle punte e ad andare alla conclusione. Penso che la sua fase di maturazione è ormai compiuta.

Come colloco la rosa del Napoli? A me piace molto la rosa del Napoli, è molta completa ed ha alternative, la metto tra le migliori. E’ una squadra forte che può ambire tranquillamente allo scudetto”.