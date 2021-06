DAZN, ecco quanto costerà l’abbonamento a partire dalla prossima stagione

Arrivano importanti novità per tutti gli amanti dello sport. A partire dalla prossima stagione la piattaforma DAZN offrirà tutte le partite della Serie A: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Al campionato italiano si aggiunge poi il meglio del calcio internazionale, partendo dalla Liga spagnola per poi continuare con Coppa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan.

A partire dal 1 luglio, l’offerta di DAZN costerà 29,99 euro al mese, ma per i nuovi clienti dal 1 al 28 luglio costerà solo 19,99 euro al mese per 14 mesi. L’attenzione verrà data anche a chi è già cliente ed è già abbonato alla piattaforma. Infatti ai vecchi clienti l’abbonamento costerà solo 19,99 al mese per 12 mesi.