DAZN, in arrivo un comunicato sui disservizi e per rassicurare gli abbonati

Esordio da dimenticare per DAZN, come broadcaster ufficiale della Serie A. Molti i disservizi e i reclami registrati dalla piattaforma streaming per la prima giornata del campionato, oltre alle polemiche alimentate dal Codacons, la lettera della Lega, e anche l’intervento della politica col deputato di Leu Luca Pastorino. In giornata, è atteso un comunicato da parte di DAZN circa i disservizi verificatisi durante la prima giornata di Serie A, dove risponderà alle polemiche e tranquillizzando abbonati, club e associazioni che si sono mosse in tal senso. Secondo Il Corriere dello Sport, l’Agcom, il garante delle comunicazioni, ha chiesto a DAZN una relazione dettagliata su cosa non abbia funzionato e su quali punti serva intervenire.