DAZN, Marelli: “Sono dubbioso che sul primo rigore del Napoli il Var non sia intervenuto”

L’ex arbitro Luca Marelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN analizzando alcuni episodi di Napoli-Salernitana: “Sul gol prima annullato a Juan Jesus, probabilmente c’è stato un controllo sul fuorigioco e sul tocco di Elmas. Il fuorigioco non c’è, il tocco di Elmas è con la spalla e viene assegnata la rete, ci sono pochi dubbi. Sul primo calcio di rigore, non c’è quasi niente, sono dubbioso che il var non sia intervenuto, non c’è un nessun contatto basso ma solo un contatto alto su Elmas. Nel secondo episodio, il braccio è staccato dalla figura corporea, aumenta in questo modo il volume del corpo”.

L’ex arbitro Luca Marelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti Convocati” su Radio 24 a proposito di alcuni episodi di Napoli-Salernitana: “Sul primo gol del Napoli c’è stata confusione, il check c’è stato su tutto ed è stata convalidata la rete correttamente. Probabilmente c’è stata un’errore sull’infografica, perchè sul tocco di mano ci dovrebbe essere l’OFR. Non è nemmeno un rigorino, non c’è proprio niente. Siamo ai limiti dell’OFR, c’è soltanto una mano forse appoggiata alla schiena di Elmas. Veseli è stato ammonito in quell’occasione e poi espulso nel secondo tempo. Il secondo rigore dato al Napoli è giusto, non conta che ci sia stato un tocco con il corpo prima di finire su un braccio, se quest’ultimo è scomposto e aumenta in questo modo il volume del corpo”.