DAZN – Napoli-Salernitana, regolare il gol di Rrahmani: ecco l’audio del VAR

Ci sono state tante polemiche dalla parte della Salernitana per il gol di Rrahmani la scorsa settimana, che ha decretato la vittoria del Napoli negli ultimi istanti della partite. Polemiche riguardo un presunto fallo di Diego Demme, che però non ha commesso infrazioni, come si evince anche dal dialogo degli addetti al VAR:

“Ci sono due giocatori della Salernitana a terra. Voglio vedere il 4 (del Napoli, ndr) cosa fa. Ragazzi, salta ma sta con il braccio chiuso. Non c’è assolutamente nulla. Gol regolare. Non c’è alcuna gomitata lì, salta, ha il braccio chiuso e non lo colpisce”.