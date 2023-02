Dazn, Pasqual: “Il Napoli è difficile da battere, ma occhio agli inserimenti del Sassuolo”

Manuel Pasqual, ex calciatore e opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Il Napoli e il Sassuolo, pur se squadre di diversa caratura, si assomigliano come concetti di gioco, propongono calcio, provano a liberare le ali dal raddoppio, cercano la verticalizzazione dopo aver palleggiato. Gli emiliani quest’anno sono più verticali e hanno ritrovato lo spirito giusto ultimamente. Alcuni elogi e il modo di giocare avevano distratto, forse, i calciatori, che invece adesso hanno ritrovato la giusta umiltà. Il Napoli è difficile da battere per chiunque, vive un momento di entusiasmo e ha ormai acquisito una mentalità tale che non mollerà di un centimetro, neanche stasera. L’assenza possibile di Berardi sarebbe un vantaggio per gli azzurri, il giocatore ha grande qualità ed è su di lui che il Sassuolo si appoggia, per un gol, una giocata o un assist, quando le cose non vanno bene. Il Napoli dovrà stare attento agli inserimenti, specie quelli di Frattesi. Il Sassuolo in particolare al movimento tra le linee di giocatori che fanno male, penso a Zielinski, se giocherà, ma ci sono anche altri”.