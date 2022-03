Dazn ridiscute l’asse con Tim. Doppia utenza a prezzi più alti per vedere la Serie A

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, Dazn ha già tracciato la strada per il futuro degli abbonamenti legati alla visione della Serie A: non ci sarà più la possibilità di utilizzare due utenze col medesimo abbonamento, o meglio ci sarà ma solo con un aumento del prezzo dello stesso abbonamento. Quindi chi vorrà avere la possibilità di poter “condividere” un abbonamento a chilometri di distanza, lo potrà fare ma solo pagando di più del singolo utente. Questa è una decisione che è già stata comunicata anche al partner Tim. Ci sarà un repricing che darà varie opzioni di scelta per chi vorrà seguire il campionato. Nel frattempo, proseguono anche le discussioni per ridefinire gli accordi tra la stessa Tim e Dazn in cui sono arrivati al vertice Bernabè da una parte e Azzi dall’altra. Le ultime indiscrezioni parlando di una richiesta di taglio del minimo garantito di 100 milioni di euro a stagione senza toccare il rapporto esclusivo.