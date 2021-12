De Biasi: “Sono convinto che il Napoli se la giocherà per i primi tre posti”

Gianni De Biasi, C.T. dell’Azerbaigian, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Gli azzurri non sono molto fortunati in questo momento perchè hanno perso tanti calciatori importanti. Sono partiti in modo straordinario, li ho messi tra le sorprese del campionato. Sono convinto che il Napoli sia forte e se la giocherà per i primi tre posti. Saplletti deve cercare di perdere meno punti possibili in questo mese e magari fare qualche intervento sul mercato. Fazio? Non mi accontenterei di questo nome perchè sono cinque mesi che non si allena e ha una stazza imponente. Credo che Giuntoli e Spalletti stiano pensando ad altro. Insigne-Toronto? Solo Lorenzo può scegliere cosa fare, ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione”