De Biasi: “Sorpreso dal Napoli, ha perso giocatori chiave ma è ancora terzo”

Gianni De Biasi, ct dell’Azerbaigian, ha parlato delle sorprese della Serie A ai microfoni di TMW Radio:

“Più di una squadra. In assoluto l’Empoli, nessuno avrebbe immaginato questa personalità e qualità, quasi da grande squadra. Si sono ritagliati uno spazio e spero proseguano così. Anche il Napoli stesso direi, ha perso giocatori importanti per strada nel momento più caldo della stagione ma ora sono lì al terzo posto. Quindi non posso non nominare la Fiorentina, che diverte e gioca, è ben guidata e davanti ha un Vlahovic straordinario. Ma non è da solo, mette a frutto il lavoro della squadra”.